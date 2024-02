Inscrições para Curso de Fotografia com celular da Diretoria de Cultura de Três Lagoas abrem amanhã

Um curso de fotografia com smartphone será realizado pela Diretoria Municipal de Cultura de Três Lagoas. As matrículas começam amanhã(6) e vão até 8 de fevereiro.

Para fazer o curso, os interessados devem ter pelo menos 14 anos e possuir um smartphone com câmera funcionando para participar das atividades.

As inscrições serão realizadas apenas presencialmente na sede da Diretoria de Cultura, localizada na Avenida Rosario Congro, nº560, centro, antiga Estação Ferroviária, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

O curso visa mostrar técnicas básicas da fotografia nos smartphones e também serão apresentados os aplicativos de edição mais comuns nos celulares. As aulas serão tanto teóricos quanto práticas.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (67) 98139-3524.

