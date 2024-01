Inscrições para concurso pública da Prefeitura de Jardim terminam nesta quinta-feira

Termina na quinta-feira(11) o período de inscrições do concurso público para provimento de cargos efetivos da Prefeitura de Jardim. Ao todo são mais de 300 vagas disponíveis para ensino fundamental, médio e superior.

As datas de acordo com o edital mostram que a realização da prova escrita será no dia 18 de fevereiro. O resultado final deverá ser publicado no dia 3 de abril de 2024. Os salários variam de R$ 1.361,77 a R$ 5.491,29.

O edital pode ser acessado pelo link.

