Estudantes têm até o dia 15 para Garantir acesso livre ao transporte público com passe estudantil

O prazo para cadastro ou recadastro do passe livre no transporte público da Capital encerra na próxima segunda-feira (15). A abertura da primeira remessa iniciou em 12 de dezembro, e os estudantes interessados em renovar ou adquirir o benefício devem acessar o site designado e seguir as instruções fornecidas. Além disso, é necessário apresentar uma cópia do CPF e uma foto digital no estilo 3×4.

Janine de Lima Bruno, diretor presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), enfatiza a importância de realizar o pedido o quanto antes. Ele destaca que existe um termo de compromisso que define a entrega de cada remessa em uma data específica.

“Temos um termo de compromisso em que cada remessa é entregue em uma data. Quanto mais tardio o responsável realiza o cadastramento, mais tarde irá receber o passe”.

Portanto, quanto mais tardia for a realização do cadastro, mais tempo o responsável terá que esperar para receber o passe.