Economia de MS sofrerá impactos nos 19 de feriados de 2024

Com a chegada do novo ano, os moradores de Mato Grosso do Sul e Campo Grande se preparam para vivenciar um calendário repleto de feriados, com um total de dezenove dias de pausa nas atividades cotidianas. Dentre esses, dezesseis são feriados nacionais, somados a mais três locais específicos da região. Contudo, essa aparente bonança de dias de descanso não é apenas motivo de celebração, como aponta Inês Santiago, presidente da SCDL MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul).

Inês Santiago destaca que, apesar de serem momentos de lazer e descontração para a população, os feriados podem gerar impactos significativos na economia do estado. No calendário de 2024, quatro feriados coincidirão com finais de semana, o que levanta preocupações, especialmente no setor de turismo e entretenimento.

“A coincidência de feriados com finais de semana gera uma certa preocupação, sim, porque um setor importante da nossa economia, que é o setor de turismo e entretenimento, deverá sofrer um impacto negativo em razão desses feriados coincidentes com os finais de semana”, alerta Inês Santiago.

O setor de turismo engloba uma ampla cadeia produtiva, que vai desde a rede hoteleira até as companhias aéreas, passando pela gastronomia e o transporte rodoviário de passageiros. Com feriados coincidindo com os fins de semana, há o temor de uma redução na movimentação financeira desses setores, afetando diretamente a geração de empregos e o aquecimento da economia local.

Inês Santiago destaca a importância de estratégias e planejamento por parte dos empresários desses setores para minimizar os impactos negativos. “É fundamental que os empresários busquem alternativas criativas para atrair clientes durante esses períodos, como promoções especiais e eventos temáticos”, sugere a presidente da SCDL MS.

Além disso, Inês Santiago ressalta a necessidade de parcerias entre os setores afetados, buscando soluções colaborativas para enfrentar os desafios impostos pelos feriados prolongados.

O ano de 2024 promete ser um teste para a resiliência e a capacidade de adaptação do setor econômico de Mato Grosso do Sul diante dessa peculiaridade no calendário. Resta agora aos empresários e gestores encontrarem soluções inovadoras para garantir a sustentabilidade e o progresso econômico da região, mesmo diante dos desafios apresentados pelos feriados.

Confira o calendário dos feriados de 2024: