Em apenas dois dias, mais de 1,5 pessoas já se imunizaram contra a Dengue, em Dourados

Nesta sexta-feira (05), o município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, entra em seu terceiro dia de imunização contra a dengue. A ação, iniciada na quarta-feira (3), já imunizou 1.549 que fazem parte dos grupos determinados.

A vacinação, que é uma parceria entre a Prefeitura de Dourados e o laboratório japonês Takeda, prevê a imunização de 150 mil douradeses, com duas doses, que garantem até cinco anos de proteção.

No primeiro dia, foram registradas nos postos de saúde 536 pessoas que receberam a primeira dose. Na quinta (4), o número de vacinados quase que dobrou, chegando a 1.013 vacinados. Nos primeiros dois dias foram, portanto, 1.549 doses aplicadas.

Segundo Edvan Marcelo Marques, gerente do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), a expectativa é atingir o maior número possível dos 150 mil esperados até o fim de março. “O planejamento está sendo feito para, em abril, iniciarmos a aplicação da segunda dose. Além dos horários habituais das unidades de saúde, estamos organizando outras ações, como levar vacinação em empresas, escolas e outras entidades para facilitar o acesso da população que, devido ao trabalho, por exemplo, não podem se vacinar nos horários disponíveis”.

Unidades de Saúde

A UBS mais procurada pela população é o da Vila Rosa. No primeiro dia, foram 124 pessoas vacinadas e, no segundo, outras 142. A unidade atende de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Nas terça-feiras, a UBS realiza exclusivamente no período matutino a aplicação da vacina BCG.

Além das Unidades Básicas de Saúde, que atendem de segunda a sexta-feira, neste sábado (6), a Sala de Vacinação do PAM atende das 8h às 12h.

