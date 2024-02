Em um mês mais de 14 Mil novas identidades são emitidas em MS

População é alertada sobre a continuidade da validade do RG atual e gratuidade da primeira via até 2032

Em um período um pouco superior a um mês, Mato Grosso do Sul registrou a emissão de 14.116 novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN), revelando uma procura significativa pelos novos documentos. Apesar da alta demanda, o Instituto de Identificação destaca que não há necessidade de pressa para a obtenção da nova identidade, uma vez que o antigo RG continua válido, e a gratuidade para a primeira via se estende até 2032 em todo o território nacional.

A urgência para a emissão da nova CIN é evidenciada em situações como a da enfermeira Kamily Alves Lima, que teve todos os seus documentos furtados. Diante de uma viagem marcada e incapaz de comprovar sua identidade, ela optou por adquirir a Carteira de Identidade. “É uma forma de garantir minha segurança e estar preparada para qualquer necessidade de identificação que surgir”, destacou Kamily.

O diretor do Instituto de Identificação, Márcio Cristiano Paroba, assegura que não há motivo para preocupação generalizada quanto à emissão da Carteira de Identidade Nacional. Ele destaca que o antigo RG permanece válido, e a gratuidade em Mato Grosso do Sul segue o prazo estipulado pelo Governo Federal até 2032. “A busca pelo documento é necessária para pessoas que procuram o primeiro emprego, precisam viajar, ou ainda aquelas que tiveram os documentos furtados ou extraviados”, explica o diretor.

Sobre o Novo RG

A nova identidade unifica nacionalmente o número do CPF como registro geral de identificação. Equipada com um QR Code, a CIN possibilita a validação eletrônica de sua autenticidade, além de informar se foi furtada ou extraviada, facilitando a segurança do cidadão.

O novo documento contém informações como o nome do estado de emissão e da respectiva Secretaria de Segurança Pública ou serviço de identificação, nome social (se houver), CPF, sexo, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, validade e assinatura. O processo para emitir o novo RG inclui a obrigatoriedade de emissão do CPF junto à Receita Federal.

O prazo de validade da CIN varia conforme a faixa etária: de 0 a 12 anos, a validade é de 5 anos; de 12 a 60 anos, a validade é de 10 anos; a partir de 60 anos, a validade é indeterminada.

Como fazer

O procedimento para obter a nova Carteira de Identidade permanece inalterado. Os interessados, munidos da certidão de nascimento ou casamento e CPF, devem realizar o agendamento pelo endereço eletrônico http://servicos.sejusp.ms.gov.br.

Existem documentos opcionais que podem ser apresentados no atendimento para que a numeração conste no novo RG, como Certidão de Naturalização, NIS, PIS, PASEP, informações sobre o tipo sanguíneo, título de eleitor, entre outros.

A Carteira Nacional de Identidade será disponibilizada tanto em formato físico como digital, com acesso através do aplicativo Gov.br.

O Coordenador-Geral de Perícias de Mato Grosso do Sul, José de Anchiêta Souza Silva, garante que o novo RG está sendo emitido em todos os 79 municípios do estado, com uma média diária de 1.029 agendamentos. Ele enfatiza que a população pode confiar no processo de emissão, assegurando um serviço de excelência para atender a todos. Casos de urgência sem agendamento podem ser atendidos diretamente nos Postos de Identificação, mediante comprovação da necessidade do documento.

Com informações de Maria Ester Jardim Rossoni, CGP e Joelma Belchior, Sejusp

