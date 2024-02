Funcionária relata assédio por parte de delegado do Detran MS

Uma denúncia surgiu no ambiente do Detran MS no último sábado (24), onde uma funcionária pública relata ter sido vítima de abuso por parte de um delegado corregedor, seu superior hierárquico, desencadeando uma série de preocupações sobre a segurança e proteção dos funcionários no ambiente de trabalho.

Segundo o boletim de ocorrência, a funcionaria, que trabalha na intuição desde o ano passado (2023), a servidora vem sofrendo abusos há vários meses, levando-a a um estado de extrema angústia e problemas de saúde mental, incluindo síndrome do pânico, estresse elevado e quadro de depressão.

Segundo informações do Portal de Notícias Midia MS Digital, ao perceber as segundas intenções do delegado, a funcionária passou a evitar sua proximidade, mas o assédio persistiu, culminando em acusações infundadas de fraude e coações para que a vítima mantivesse silêncio sobre os abusos. A funcionária buscou auxílio na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar um boletim de ocorrência, onde o caso segue em sigilo de justiça.