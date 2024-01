Guia virtual “Chico” vai mostrar Corumbá e o Pantanal para quem quiser conhecer a região

Uma nova ferramenta virtual chega para facilitar aqueles que querem conhecer Corumbá e o Pantanal. Trata-se do Chico, um guia virutal apresentado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo(Embratur).

Conforme descrito no site da Embratur, o chico atua como um guia local que conhece a região pantaneira, a cultural local, gastronomia, dicas de passeio, hospedagens e dicas para os turistas que visitam a cidade.

O “Chico” pode ser acessado através do whatsapp pelo (67) 3231-2886. Basta salvar nos contatos, enviar uma mensagem e confirmar informações básicas para usufruir da orientações do guia virtual.

Desenvolvido pela Embratur e pela Fundação de Turismo do Pantanal (Fundtur), o Chico funciona de maneira interativa e informativa, com o apoio da IA (inteligência artificial) e fontes confiáveis. A ideia é trazer praticidade e agilidade na obtenção das informações.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.