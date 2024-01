Domingo será marcado por sol entre nuvens e possibilidade de chuva em quase todo Estado

O domingo (14) começou com sol entre nuvens em Campo Grande, e as temperaturas voltam a subir em todo Mato Grosso do Sul. Entretanto, o fim de semana será marcado pela possibilidade de chuva em quase todo Estado.

As máximas podem atingir os 35°C na região sudoeste e pantaneira, onde as mínimas ficam entre 24°C e 26°C. Na região sul, leste, bolsão e norte, temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Em Campo Grande, mínima de 22°C e máxima de 30°C.

De acordo com a coordenadora e meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes, ainda podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em algumas localidades. A tendência é que os termômetros nos dois dias registram números mais elevados que sexta.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidade de até 60 km/h. Pontualmente, segundo Valesca Fernandes, podem ocorrer rajadas de vento acima dessa velocidade.

