Festival Internacional da Pesca esportiva em Corumbá está com inscrições abertas

E vem aí em Corumbá, a 3º edição do Festival Internacional da Pesca Esportiva em Corumbá(FIPEC). As inscrições abriram hoje(4) e devem ser feitas on-line.

O evento já tem data marcada e está previsto para acontecer nos diaqs 15, 16 e 17 de março. São esperados mais de 300 barcos e mil crianças ao longo da orla rio Paraguai.

Para se inscrever basta acessar o site da fipec. No sábado, 16 a partir das 7h acontece a disputa da categoria infantil, de 6 a 17 anos, as inscrições custam R$ 20. Os competidores serão divididos em baterias e a premiação será feita a partir das 15 horas no palco na ferradura do Porto Geral, onde também haverá sorteio de prêmios entre os inscritos.

Já na pesca adulta, estão disponíveis 350 vagas e o valor da inscrição R$ 350,00. Cada equipe poderá contar com no mínimo um e no máximo três pescadores. Além dos três pescadores, a equipe pode contar com um guia de pesca (piloteiro), porém este não poderá pescar. Todo competidor deve ter a licença de pesca válida estadual ou federal.

A prova será realizada no domingo, 17 às 07 horas e fim às 15 horas. Cada equipe vai receber um kit contenho uma ecobag, uma camiseta manga longa UV e boné para cada participante, dois adesivos que irão conter a numeração de cada equipe, uma régua para medir peixe.

Não haverá distinção entre equipes masculinas, femininas e/ou mistas, sendo permitida qualquer composição de equipe. A equipe vencedora será a que somar mais pontos. O critério de desempate será o maior peixe capturado.

O 1º lugar receberá R$ 2.000,00 (dois mil reais); o 2º lugar: R$ 1.000,00 (mil reais); e 3º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais). Haverá sorteio de um carro, barco, moto e motores de popa entre os inscritos.

