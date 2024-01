Curso de pilotagem de drone está sendo oferecido por secretaria de Chapadão do Sul

As inscrições para o curso de Operação de Aeronave Remotamente Pilotada (Drone) estão abertas em Chapadão do Sul. O curso acontecerá nos dias 29 e 30 de janeiro das 07 às 11 e das 13 às 17h na sala de treinamentos da rodoviária.

O curso tem como objetivo aperfeiçoar profissionais na operação de drones, respeitando as legislações vigentes e normas de segurança. Confira o módulo I do curso:

Histórico e evolução da tecnologia; Componentes da aeronave; Simulador de voo; Legislações e normas de segurança; Riscos na operação e acidentes; Técnicas avançadas de pilotagem manual.

Para se inscrever, clique no link. As vagas são limitadas, para mais informações ligue no telefone: 67 3562-1821 / 67 99618-3431 ou pelo WhatsApp por meio deste link.

A realização é da Sedema (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente) em parceria com o Sindicato Rural de Chapadão do Sul, Senar-MS, Casa do Trabalhador e Ace (Associação Comercial Empresarial).

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.