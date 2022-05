Governo e prefeitura fecham acordo para nova Feira Central e duplicação da Avenida dos Cafezais

O governador Reinaldo Azambuja e a prefeita de Campo Grande, Adriana Lopes, fecharam um acordo hoje (24) para realização de uma nova Feira Central e a duplicação e o recapeamento de parte da Avenida dos Cafezais. Eles também deram continuidade às trativas para a construção do segundo acesso às Moreninhas.

“Tivemos uma reunião com a Adriane e parte da equipe dela. Ela colocou como prioridade a gente manter algumas coisas que definimos com a administração anterior. Uma delas é o acesso às Moreninhas. Agora, a prefeitura está providenciando a desapropriação e o Estado vai licitar”, explicou o governador.

Reinaldo Azambuja afirmou ainda que uma nova Feira Central será erguida no local onde funciona o estacionamento. A obra receberá recursos da bancada federal, Governo do Estado e prefeitura. “Vamos fazer uma nova construção da Feira, modelando, organizando melhor, reestruturando. É um anseio de todas as pessoas da Associação da Feira Central. A bancada federal colocou R$ 15 milhões e nós vamos colocar o restante para edificar uma obra que vai dar uma estrutura melhor”.

Outra obra prioritária é o recapeamento e a duplicação de parte da Avenida dos Cafezais. O objetivo é melhorar o tráfego, já que há congestionamento durante o horário de pico. Outro assunto abordado foi a continuidade da parceria para a construção da piscina Olímpica, no Complexo Aquático do Parque Ayrton Senna.

