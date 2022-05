Moradores do bairro Tijuca reclamam de buracos e descaso da Prefeitura

Moradores do bairro Tijuca entrou em contato com O Estado nesta terça-feira (24) para evidenciar a situação de terrenos abandonados, falta de iluminação e ainda por cima, da situação da rua, que não é asfaltada e possui vários buracos.

De acordo com a população da rua Ivan Meireles, que entrou em contato com a redação, a região também sofre com resto de podas de árvores, cortadas pela Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura e Serviços Públicos) na semana passada.

A copeira Márcia Marques, revelou que, há oito meses atrás, a prefeitura foi até o local e destruiu a rua. ” Já mandamos e-mail, fizemos abaixo assinados e nada resolveu. Nem corrida de aplicativo é aceita aqui na região. Quando chove as ruas viram enxurrada, sem contar que não temos iluminação pública.”

Morador há dois anos da região, o comerciante Edvaldo Soares dos Santos revelou que já ligou mais de oito vezes para a prefeitura e nada foi reolvido. “Eles ficaram de me dar um posicionamento em três dias, mas já passaram dois meses e não aconteceu nada.”

A redação entrou em contato com a Sisep para se posicionar e dar medidas a respeito da retirada dos entulhos na região e melhoria do tráfego na região. Até a publicação desta matéria, não houve resposta.

Com informações Vivian Bacarji