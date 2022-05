Pedreiro morre após cair de telhado na Capital

Edson Alves Moreira, 48 anos, morreu na tarde hoje (24), por volta das 15h, após cair de aproximadamente 3 metros de altura, enquanto trabalha em uma obra no bairro Jardim Tijuca em Campo Grande.

Segundo apurado pela reportagem, o homem caiu do telhado e teve um suposto traumatismo craniano, e lesões no tórax e paradas cardiorrespiratórias, que devem ser confirmado após exames do (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

Segundo o delegado João Reis Belo, titular da 6ª Delegacia de Polícia, o pedreiro bateu a cabeça na parte de concreto da obra.

A URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) foi acionada e fez o procedimento de tentativa de reanimação por cerca de 20 minutos, mas ele não resistiu e morreu.

Ainda segundo a polícia, o homem não usava os equipamentos de segurança necessários, os EPI (Equipamento de Proteção Individual).

Confira mais informações com a live exclusiva do Facebook de O estado Online.

Colaboração, Vivian Barcarji.