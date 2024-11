Gerson destina recursos para kits de exames de pezinho e salas de tecnologia em APAES

O Governo do Estado já repassou os recursos de emendas parlamentares do deputado estadual Gerson Claro para APAEs de 4 municípios em Mato Grosso do Sul. No total foram repassados R$ 280 mil para aquisição de kits do exame do pezinho, compra de equipamentos de salas de tecnologia, troca de equipamentos e utensílios para a cozinha.

A APAE de Campo Grande adquiriu com os R$ 100 mil que recebeu, kits de três dos sete que compõem o teste do pezinho para 8 mil recém-nascidos, o que corresponde a demanda de atendimento por quase 90 dias. Foram adquiridos 3.456 testes IRT, estoque suficiente para um mês e uma semana. O IRT neonatal é um exame que mede a concentração de tripsina imunorreativa no sangue seco de recém-nascidos, sendo uma triagem para a Fibrose Cística, também conhecida como Mucoviscidose.

Também houve aquisição de 8.064 testes 17-Alfa-Hidroxiprogesterona. É solicitado para diagnóstico e tratamento de pacientes com hiperplasia adrenal congênita, uma doença que diminui o cortisol e aumenta a produção de andrógenos (hormônios sexuais masculinos). O lote adquirido é suficiente para 2 meses e 15 dias. Foram adquiridos ainda 8.064 testes de TSH. É um teste de laboratório que mede a quantidade de hormônio estimulante da tireoide (TSH) no sangue de recém-nascidos. O objetivo é avaliar o funcionamento da tireoide e detectar possíveis problemas, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo.

Já a APAE de Bodoquena, que após 15 anos de funcionamento está se transferindo para sede própria, vai usar os recursos da emenda parlamentar para estruturar uma oficina de tecnologia, com mobiliário e computadores. A entidade oferece atendimento para 75 pessoas, que passarão pela oficina em grupos de 20.

Projeto semelhante está sendo implantado na APAE de Nova Alvorada do Sul, onde a ideia é de atender não só os alunos, mas também os pais, na tecnológica. Já a APAE de Itaporã, instituição que atende 80 pessoas com necessidades especiais, substituiu todos os equipamentos e utensílios da cozinha.

