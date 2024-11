Homem é morto com tiros na cabeça e no tórax dentro de carro em Ladário

Homem costumava dormir dentro do carro, conforme informado por pessoas próximas

No último sábado(02), um homem identificado como Elivelton de Oliveira Moraes, de 29 anos, foi morto com tiros na cabeça e no tórax dentro de um carro na cidade de Ladário.

O crime ocorreu por volta das 2h42 a Alameda Sete de Setembro, entre as ruas Riachuelo e Quinze de Novembro. Segundo informações do jornal Diário Corumbaense, o irmão de Elivelton estava em casa com a esposa e disse que ouviu um barulho de quatro estampidos e depois uma vizinha ligou dizendo que vítima estava ferida, sentada no banco dianteiro do passageiro do veículo modelo Celta.

Os tiros atingiram a cabeça e o tórax de Elivelton. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Civil foram acionados, mas quando a equipe de socorro chegou o homem já estava morto.

O irmão também disse que Elivelton sempre se envolvia em brigas e confusões na região ejá foi alvo de uma tentativa de assassinato em julho de 2019.

A vizinha disse que ouviu os disparos de arma de fogo e o barulho de uma motocicleta acelerando logo depois. Quando saiu na frente da casa, ela viu o rapaz dentro do carro e acionou a emergência.

Ela também disse que soube que Elivelton teria cometido alguns furtos e roubos na cidade e se envolvia direto em confusão quando ingeria bebida alcoólica. Também falou que via constantemente, ele ficar na frente da casa, sentado dentro do carro e conversando sozinho.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Ladário.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.