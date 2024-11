Três pessoas suspeitas de tráfico de drogas são presas pelo Batalhão de Choque no Jardim Itamaracá

No final desta manhã (05), três homens foram presos pela equipe do Batalhão de Choque e da Polícia Militar em um depósito de maconha localizado na Rua Mario Silveira Barbosa, Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Os agentes também apreenderam três veículos que eram usados no transporte da droga.

De acordo com informações, a investigação começou após os policiais receberem uma denuncia de que o local poderia ser um ponto de droga, devido a grande movimentação de pessoas entrando e saindo diariamente.

Ao monitorarem o local, avistaram três veículos saindo do depósito em direção a um espaço de festas no Bairro Rita Vieira.

Quando os veículos chegaram em outro imóvel, localizado na Rua Abadia Alves, os agentes abordaram os condutores e durante a vistoria, encontraram maconha dentro do Fiorino. A equipe retornou ao depósito junto com os suspeitos e encontrou mais tabletes do entorpecente escondidos no local.

Os envolvidos foram identificados como Gabriel da Silva Vieira, 24 anos, Jhonatan Carvalho de Matos, 28 anos e Eraminio Justino de Brito, 38 anos. Os três foram presos em flagrante e encaminhados para a Denar junto com a droga.

Um dos suspeitos relatou que foi contratado há poucos dias por um presidiário para transportar o entorpecente, e um dos homens dormia no local para vigiar a droga.

