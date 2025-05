Campo Grande segue em alerta amarelo, com risco de geada e pode ter recorde nesta sexta-feira

Para quem vive nas ruas, o frio é sinônimo de sofrimento. Enfrentar as baixas temperaturas sem um teto requer criatividade para driblar o clima rigoroso, como é o caso de José Lima, de 42 anos, que preparou um fogo de chão para se aquecer e preparar seu alimento. “Eu vivo no improviso, hoje estou aqui, amanhã em outro lugar, mas para essa noite, que foi bem fria, me virei com o fogo para aquecer e dormir”, relatou.

Natural de Dourados, José vive em situação de rua há mais de 10 anos, com passagens por outros estados e tentativas de recomeço em centros de tratamento para vencer o vício de drogas. Por escolha própria, ele contou que não quis ir para o abrigo e prefere se ajeitar na rua. “Passaram aqui recolhendo um pessoal, eu não quero ir para abrigo, não consigo me acostumar, prefiro minha liberdade na rua”, concluiu.

Vale lembrar que a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania), implantou a ação emergencial “Inverno Acolhedor – Ponto de Apoio no Frio”, que abrigou na primeira noite 54 pessoas em situação de rua no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, na região do Anhanduizinho.

A estrutura, montada de forma inédita no local, oferece colchões, cobertores, alimentação, atendimento de saúde pelo Consultório na Rua, além de espaço pet e acompanhamento da equipe de abordagem social. O serviço funciona das 18h às 6h, exclusivamente nas noites em que há alerta de temperaturas iguais ou inferiores a 12°C.Após o encerramento, às 6h, as pessoas acolhidas são encaminhadas para o Centro POP, que funciona durante o dia oferecendo alimentação, banho, atendimento social, emissão de documentos e acesso a outros serviços da rede pública.

Reforço na rede de proteção

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Camilla Nascimento, o projeto foi planejado desde o início do outono. “A proposta é reforçar a rede de proteção neste período crítico, somando esforços para salvar vidas”, afirmou.

Na primeira noite de funcionamento, a mínima chegou a 6,9ºC e sensação térmica de 3ºC, e foram acolhidas 54 pessoas, dessas, 43 eram homens e 11 mulheres. Não houve registro de crianças. Apenas três buscaram espontaneamente o abrigo. Outras seis foram encaminhadas às unidades de acolhimento da SAS pelas equipes do SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social), que também realizaram 32 abordagens e distribuíram 16 cobertores a pessoas que recusaram o acolhimento.

“A ação no Parque Ayrton Senna ocorreu de forma tranquila, com boa articulação entre as equipes, e atingiu o objetivo de oferecer acolhimento digno e seguro durante o frio extremo”, informou a SAS.

A janta fornecida no local é fruto de doações de instituições religiosas e entidades parceiras. Os cobertores e agasalhos foram entregues pela Defesa Civil de Campo Grande. A previsão é de que o acolhimento noturno no Parque Ayrton Senna continue até a manhã de sábado (31), conforme o alerta de frio intenso emitido pela Defesa Civil.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância da mobilização. “Ninguém vai enfrentar o frio sozinho em Campo Grande. Estamos unindo forças para garantir acolhimento, dignidade e respeito à vida de quem mais precisa”, afirmou.

Além da SAS, a ação conta com o apoio da Superintendência de Política de Direitos Humanos, da Defesa Civil, da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) e da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

“Temos aqui representantes das principais frentes de cada pasta. A Sesau irá entrar articulando as vagas no Hospital Regional, previamente pactuadas com o Governo do Estado. A Semed está garantindo acesso à educação para quem desejar voltar a estudar. Enquanto a Emha trabalha com projetos de habitação e a GCM e a PM atuam no combate à criminalidade. Queremos dar às pessoas essa oportunidade de recomeçar”, destacou a secretária Camilla.

Como ajudar

A população pode colaborar com doações de agasalhos, cobertores, gorros e luvas, que devem ser entregues nos seguintes

locais:

FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) – Avenida Fábio Zahran, 6000, Vila Carvalho.

Defesa Civil Municipal – Rua Corveta, 141, Carandá Bosque.

Quem encontrar pessoas em situação de rua expostas ao frio pode acionar as equipes de abordagem pelo telefone 156 ou

pelos números (67) 99660-6539 e (67) 99660-1469, que funcionam 24 horas

Previsão do tempo

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), o frio persiste no Estado, especialmente nesta sexta-feira (30), que deve ser o dia mais gelado, com temperaturas mínimas entre 3ºC e 6ºC.

Vale reforçar, que a Defesa Civil e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiram um alerta para o clima desta sextafeira (30). O Instituto emitiu Alerta Amarelo para risco de geada na Capital com registro de temperatura na casa dos 3ºC. O aviso meteorológico tem início às 3h desta sexta-feira (30) e término às 6h do mesmo dia.

Conforme o prognóstico do Cemtec, a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e poucas nuvens, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o tempo seco em Mato Grosso do Sul. As manhãs deverão ser geladas, com temperaturas mínimas entre 4 e 10°C. Ao longo do final de semana, as temperaturas estarão em elevação, com

máximas previstas entre 24 e 27°C, especialmente nas regiões norte e nordeste do estado.

Por Taynara Menezes e Inez Nazira

