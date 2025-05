MS Pantanal e Sanesul avançam na universalização do saneamento em Mato Grosso do Sul

Desde sua implantação em 2021, a Parceria Público-Privada entre a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal ampliou a cobertura com rede coletora de esgoto em Mato Grosso do Sul, elevando o índice de 46,13% para 69,78% do território estadual até maio de 2025

Em pouco mais de quatro anos, os resultados da atuação conjunta já se refletem na vida de mais de 1 milhão de sul-mato-grossenses, beneficiados pela ampliação da cobertura de esgotamento sanitário em 61 municípios e 1 distrito do estado.

Com 553 quilômetros de redes de esgoto já implantados, a PPP consolida-se como um modelo de gestão que combina eficiência técnica, inovação e compromisso social. Mais do que um indicador quantitativo, esse avanço simboliza uma transformação estrutural rumo à universalização do saneamento básico em MS.

A chegada do saneamento não significa apenas obras ou infraestrutura física, ela representa um salto essencial em saúde pública, valorização urbana e inclusão social. Para Gabriel Buim, diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, os resultados da iniciativa estão relacionados ao trabalho conjunto entre os entes envolvidos e à governança compartilhada da PPP.

“Esses quatro anos comprovam que estamos construindo muito mais do que redes de esgoto. Até abril de 2026, nosso compromisso é entregar uma infraestrutura sólida e eficiente, com a meta de implantar mais de 824 quilômetros de redes coletoras em todo o estado. Estamos promovendo saúde, dignidade e sustentabilidade para milhares de famílias sul-mato-grossenses”, destaca Buim.

Segundo o diretor executivo da Ambiental MS Pantanal, Clayton Bezerra, o compromisso da concessionária vai além da ampliação da cobertura. Também estamos focados em consolidar um sistema eficiente, estável e tecnicamente qualificado.

“Todo o ciclo do saneamento é contemplado, da coleta ao tratamento e destinação final dos efluentes. Atualmente, a estrutura operacional inclui 61 sistemas de coleta e tratamento, 71 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e 229 Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), com uma capacidade instalada de 7.951 metros cúbicos por hora, o equivalente a cerca de 190 mil metros cúbicos tratados diariamente, volume suficiente para encher mais de 76 piscinas olímpicas por dia. É com essa base sólida que preparamos nossas cidades para crescer de forma segura, inclusiva e ambientalmente responsável”, afirma Clayton Bezerra.

A eficiência operacional, entretanto, vai além da entrega de obras e o tratamento e a destinação final do efluentes. Um dos diferenciais da PPP está na manutenção preventiva e na gestão contínua dos sistemas, como destaca Nivaldo Luiz da Silva, gerente de serviços da MS Pantanal.

“Nos últimos quatro anos, realizamos mais de 40 mil serviços de desobstrução de redes, quase 44 mil ações preventivas em estações elevatórias e cerca de 16 mil manutenções em redes coletoras. Essas intervenções são essenciais para garantir a regularidade do sistema, especialmente durante o período de chuvas intensas, evitando extravasamentos e reduzindo riscos ambientais. Essas ações possibilitaram a conexão de 27.860 novas famílias à rede de esgotamento sanitário, finaliza”.

Mais do que marcos operacionais, os números revelam histórias que refletem dedicação e propósito, de colaboradores que atuam diariamente nos municípios. Para Valdir Sebastião, operador multifuncional da cidade de Eldorado, participar desse momento de reconhecimento é motivo de orgulho e pertencimento.

“Nosso trabalho vai muito além de operar sistemas. A gente transforma vidas. É gratificante saber que o esgoto que chega à ETE é tratado com responsabilidade, e que a água devolvida ao meio ambiente retorna com qualidade. Com isso, ajudamos a proteger os rios, evitar a contaminação solo e garantir um futuro mais saudável para todos”.

Sustentabilidade e educação ambiental transformam o saneamento em MS

A MS Pantanal tem ampliado o alcance do saneamento básico para além da infraestrutura física, ao investir de forma estratégica em educação ambiental e ações de conscientização. As iniciativas da concessionária estão alinhadas às boas práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança), reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul e a construção de uma cultura de cidadania ambiental.

Entre os destaques está o projeto Liga do Saneamento, lançado em 2023, que já beneficiou 378 escolas da Rede Estadual de Ensino. A iniciativa utiliza um gibi educativo e materiais interativos para abordar a importância da preservação da água e o funcionamento da rede de esgoto. O conteúdo foi enriquecido com dedoches, jingles e visitas virtuais aos sistemas de tratamento, ampliando o engajamento de alunos e professores. Em 2024, o projeto foi expandido por meio de parcerias institucionais, alcançando 13 escolas e mais de mil pessoas em sete municípios sul-mato-grossenses.

A atuação da MS Pantanal também se destaca no campo da economia circular e da gestão sustentável de resíduos. Mato Grosso do Sul tornou-se o primeiro estado brasileiro a adotar uma solução inovadora para o reaproveitamento do lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). Por meio do projeto FertBio-MS, o lodo é transformado em biofertilizante ao ser misturado com esterco bovino, eliminando a destinação em aterros sanitários e promovendo o reaproveitamento produtivo do resíduo.

Além de evitar impactos ambientais, o FertBio-MS contribui com a segurança alimentar e a inclusão social, ao destinar parte da produção de biofertilizantes para agricultores familiares. Com isso, a iniciativa reforça o papel do saneamento como vetor de sustentabilidade, geração de renda e promoção da agricultura de base ecológica no estado.

