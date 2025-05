Tarifa Social da Águas Guariroba leva saneamento e dignidade para famílias em vulnerabilidade de Campo Grande

Em Campo Grande, quase 23 mil famílias são beneficiadas pelo programa da Tarifa Social da Águas Guariroba. A Tarifa Social é um benefício que tem como objetivo promover a inclusão social e o justo acesso ao saneamento básico.

O programa concede 50% de desconto no pagamento das faturas de água e esgoto, favorecendo famílias em situação de vulnerabilidade. Pacientes com câncer ou doenças renais crônicas com renda per capita de até dois salários-mínimos também tem direito a aderir ao programa.

Para se cadastrar no programa, o interessado deve ter renda inferior a meio salário-mínimo vigente per capita, ser proprietário de um único imóvel exclusivo à sua moradia e de sua família ou possuir contrato de locação, ser consumidor monofásico de energia elétrica, cujo consumo não pode ultrapassar 220Kwh/mês e não consumir mais que 20m³/mês de água.

“A Tarifa Social é mais do que um benefício. É um compromisso com a dignidade, com o direito básico à água e ao cuidado. Quando garantimos que uma família tenha acesso ao saneamento, estamos dizendo que ela importa, que ela é vista e acolhida pela cidade em que vive”, explicou Jhonatan Passos, gestor Responsabilidade Social.

Para se cadastrar na Tarifa Social é preciso apresentar RG, CPF, Folha Resumo do NIS (Número de Identificação Social), Comprovante de Renda (Carteira de Trabalho ou outros), conta de água atualizada e conta de luz atualizada. Em caso de câncer ou doenças renais crônicas, o usuário deverá apresentar laudo médico.

O cadastro só pode ser realizado de forma presencial, nas Lojas de Atendimento na Águas Guariroba ou em ações sociais. “Cada cadastro realizado é um reencontro com a cidadania, porque água tratada e esgoto coletado são direitos, não privilégios. A Tarifa Social nos conecta com diversas famílias e movimenta nosso propósito de cuidado e compromisso com a população, comentou Passos.

Hoje, 100% dos campo-grandenses têm acesso à água tratada e 94% da cidade estão conectados à rede de esgoto. Durante a expansão da rede de esgoto do último ano, mais de 210 quilômetros de tubulações de esgoto foram implantados em diversas regiões da Capital. Cerca de 20 mil novas residências e comércios foram conectados à rede de esgoto, impactando diretamente pelo menos 57,7 mil pessoas que passaram com mais dignidade e saúde.

“Esses números são reflexo de um trabalho contínuo e dedicado, que visa melhorar a vida da população, o saneamento básico é um fator essencial para a saúde pública da população”, comenta o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

