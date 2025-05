Frio ganha força no Estado nesta sexta-feira, com mínima podendo ficar abaixo dos 3°C

Geadas e ventos moderados a fortes também estão previstos em diversas regiões de Mato Grosso do Sul

A sexta-feira (30) será marcada pelo frio mais intenso da semana em Mato Grosso do Sul. Com a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o tempo seco e o céu com poucas nuvens, os termômetros devem registrar temperaturas mínimas entre 4°C e 10°C em grande parte do Estado, podendo chegar a menos de 3°C em pontos isolados da região sul.

As regiões sul, cone-sul e Grande Dourados concentram os menores valores, com mínimas previstas entre 4°C e 6°C — e possibilidade de marcas ainda menores em municípios como Sete Quedas, Aral Moreira e Amambai. Nessas áreas, há chance de geadas fracas a moderadas, principalmente ao amanhecer.

Na Capital, a sexta-feira também amanhece gelada, com mínima entre 6°C e 14°C. Durante a tarde, o sol predomina, e as temperaturas devem subir gradualmente, com máximas previstas entre 19°C e 23°C.

Nas demais regiões do Estado, o frio é menos rigoroso, mas ainda perceptível. O bolsão, o norte e o leste terão mínimas entre 6°C e 15°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C. Já no sudoeste e Pantanal, os termômetros devem marcar entre 7°C e 17°C nas mínimas, com máximas variando entre 18°C e 24°C.

Além do frio, o vento também será destaque: rajadas vindas dos quadrantes sul e leste podem alcançar velocidades acima de 50 km/h em alguns pontos do Estado.

