Fiéis celebram 12 de outubro com homenagens a Nossa Senhora Aparecida e ao beato Carlo Acutis

Os fiéis campo-grandenses se unem em celebração à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e lembram dos milagres atribuídos ao beato Carlo Acutis neste 12 de outubro. Três paróquias na Capital estão com missa especial, com passeatas e eventos festivos, mas os munícipes de Bandeirantes também estão preparando a tradicional carreata com tratores e cavalos.

De acordo com a Arquidiocese de Mato Grosso do Sul, com o tema “Maria, mulher de virtudes, força e vigor”, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizada na avenida Tamandaré, iniciou as atividades religiosas no dia 3 de outubro. A carreata com a benção dos veículos começa às 16h e a Missa Solene de Encerramento está marcada para às 19h.

Já na Igreja Matriz Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas, que também iniciou as manifestações de devoção no dia 3, a Solene Procissão está marcada para às 8h30, com Celebração Eucarística às 9h30, no Parque Jacques da Luz. Para o jornal O Estado MS, o arcebispo da Arquidiocese, Dom Dimas Lara Barbosa, afirmou que muitas pessoas se unem para exaltar Nossa Senhora Aparecida, mas cada local o faz à sua maneira.

“Todos os anos há uma grande participação dos fiéis, mas cada paróquia o faz à sua maneira. Um exemplo é a já tradicional carreata, realizada em Bandeirantes, em que as pessoas vão com diferentes maquinários agrícolas. Chama bastante atenção! O importante é que todos nos unimos em fé e pedimos as bênçãos para as famílias”, destaca Dom Dimas.

A terceira celebração é na Matriz São Sebastião, localizada na Vila Margarida. Por lá, os frequentadores honram a Padroeira do país e também lembram dos milagres realizados pelo jovem beato Carlo Acutis – a primeira graça concedida em nome do rapaz foi em um 12 de outubro.

“Carlo nasceu em Londres e viveu na Itália, não teve nenhum contato com o Brasil, mas a divulgação dos seus feitos começou por aqui. Isso fez com que pedissem a intercessão dele [ao Vaticano], onde um deles foi aceito 10 anos atrás, que o beatificou.

Agora, tem que ter um novo milagre reconhecido para a sua canonização. Nós já enviamos 6 possíveis milagres para serem analisados”, compartilha o padre à frente da Paróquia, Marcelo Tenório. Por lá, as atividades começam às 6h e seguem até às 20h.

Carlo Acutis: o‘padroeiro da internet’

Padre Marcelo Tenório cita que Acutis foi um adolescente católico que, em vida, dedicou-se à documentação digital de milagres eucarísticos e as aparições de Mariana aprovadas ao redor do mundo. Tudo foi colocado em um site criado por Carlo, que morreu aos 15 anos por leucemia, em 12 de outubro de 2006.

