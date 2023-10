Com altas temperaturas, feriado em MS tem previsão de chuva em áreas isoladas

Mais um dia de calorão em Mato Grosso do Sul!

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida é de calor em todo o Estado, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, o dia começou com o céu aberto, mas há previsão pancadas de chuva e trovoadas isoladas e os termômetros podem chegar aos 35ºC.

Ainda de acordo com o Cemtec, o avanço de uma frente fria oceânica, de fraca intensidade, deverá favorecer a formação de chuvas fraca a moderada principalmente nas regiões sul e leste do estado.

Também é esperada leve queda das temperaturas se comparadas com as registradas nesta quarta-feira, principalmente no sul (Dourados) e sudoeste (Porto Murtinho). Os ventos atuam com rajadas entre 40 a 60 km/h.

As temperaturas máximas são de até 39°C nas regiões sudoeste e pantaneira. Na região norte, Coxim deve registrar temperatura máxima de 38ºC, na região do bolsão, Três Lagoas os termômetros alcançam 40ºC, no leste, Bataguassu, assim como Campo Grande terá máxima de 35ºC. Em Dourados a temperatura máxima pode chegar aos 34ºC e Ponta Porã aos 32ºC.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

