Cristãos vão as ruas do país contra o aborto no dia 12 de outubro

Grupo da Marcha da Família puxará o ato em todo o Brasil no feriado do dia da criança. Movimentos e lideranças de grupos conservadores estão convocando o público para a chamada “Marcha da Família contra o Aborto”. O ato acontecerá simultaneamente em dezenas de cidades do país, no próximo dia 12 de outubro.

A mobilização está sendo coordenada pelo grupo intitulado “Marcha da Família / Foro Conservador”. Trata-se do mesmo agrupamento que em 2021 retomou os protestos de rua após a pandemia, organizando atos em todo o país pela reabertura do comércio e das igrejas, contra a liberação das drogas e em defesa da contagem pública dos votos.

Desta vez, a pauta é a defesa da vida desde a concepção, em oposição à prática do aborto.

Segundo os organizadores, a iniciativa surgiu como resposta à entrada da ADPF 442 na pauta de julgamentos do STF. A ação, movida pelo PSOL, pede a descriminalização do aborto até a décima-segunda semana de gestação. Lideranças conservadoras estão postando vídeos nas redes sociais com chamamentos para o evento. Entre eles, o Deputado Federal Nikolas Ferreira, o Senador Magno Malta, o Deputado Rodolfo Nogueira, o Deputado Estadual Gilberto Cattani, o Senador Rogério Marinho, o Desembargador aposentado Sebastião Coelho e a Dra Mayra Pinheiro.

Outros nomes conhecidos que se somaram aos atos foram Felipe Gimenez e Arlene Graf. “Temos observado atônitos diversas proposituras que afrontam valores muito caros às famílias brasileiras, que são majoritariamente conservadoras e tradicionais. São diversas iniciativas de inversão de valores, como liberação de drogas, ideologia de gênero, censura, e agora a pauta de descriminalização de aborto. “Resolvemos ir às ruas neste 12 de outubro, dia das crianças, como um grito de proteção às crianças, à vida e às famílias. Estamos convocando nossos núcleos estaduais em todo o país e outros movimentos para que saiam às ruas pacificamente com as suas famílias incluindo crianças para manifestarmos a nossa voz”, afirma Lúcio Flávio Rocha, Coordenador Nacional do grupo.