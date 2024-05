Festa Junina de Dourados está com inscrições abertas para quadrilha, praça de alimentação e apresentações

A 45° edição da Festa Junina de Dourados está com incrições abertas para interessados em participar na programação. A festa acontece nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho no Centro de Convenções.

Está incluida na programação: barracas de comidas típicas, concurso de quadrilhas, apresentações culturais, e shows de artistas locais e regionais. Confira abaixo cada segmento em que é possível se inscrever, regras e prazos:

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

O cadastro para a Praça de Alimentação pode ser feito nas categorias: ambulantes, food truck e barracas.Os interessados devem ir até a sede da Secretaria Municipal de Cultura, entre os dias 21 e 27 de maio, das 8h às 12h, com a documentação exigida neste edital.

QUADRILHAS

Quem quiser participar do concurso de quadrilha pode fazer a inscrição até 5 de junho. Para receber o regulamento e a ficha é só mandar uma mensagem no Whatsapp (67) 98163-0730, ou por e-mail [email protected].

FEIRA DE EMPREENDEDORES

A Feira do Empreendedor acontece dentro do Centro de Convenções e já faz parte da tradição da Festa Junina. Uma oportunidade para pequenos empresários e artesãos exporem seus produtos em um ambiente de grande fluxo de pessoas. Cerca de 15 mil passam pelo local, por dia.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp da Sala do Empreendedor (67) 98163-0732, ou neste link, de 27 de maio até 7 de junho.

APRESENTAÇÕES

Para apresentações, shows, durante a Festa Junina é só preencher este formulário aqui informando os detalhes da atração. As inscrições já estão abertas e seguem até 29 de maio.

Contato e dúvidas

Para maiores informações entre em contato com a Semc (Secretaria Municipal de Cultura) no 3411-7709, ou telefone/whatsapp (67) 98163-0730. A Semc fica na Av. Presidente Vargas s/n – Parque dos Ipês e o atendimento ao público é das 8h às 13h.

