Prefeitura realiza limpeza e remoção de resíduos na Av. Ernesto Geisel

Em pouco mais de uma hora de trabalho, três caminhões saíram lotados de resíduos da Avenida Ernesto Geisel no trecho entre o shopping e Avenida Manoel da Costa Lima na quarta-feira (22).

Com diversas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a ação promovida pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Sisep resultou no recolhimento de lixo, galhos de árvores, pedaços de madeira e carcaças de móveis como sofás.

A ação começou do lado esquerdo do córrego e depois seguirá do outro lado, em direção à Avenida Manoel da Costa Lima.

O volume de material acumulado novamente às margens do córrego Anhanduí impressiona, mas, a conversa entre os moradores que observaram os trabalhos é de que a situação se repete até por conta dos próprios residentes da região.

Segundo eles, muitas vezes, o serviço de limpeza de quintal e recolhimento de galhos de árvores é feito por pessoas em situação de rua, e o lixo acaba parando às margens do córrego.

No mutirão passado, durante os 14 dias de trabalho foram recolhidas mais de 1000 toneladas de materiais jogados às margens do córrego Anhandui nos 13 quilômetros entre o Shopping Norte Sul e a rua Santa Quitéria/Avenida Campestre, no bairro Aero Rancho.

Foram necessárias 250 viagens de caminhões. Para executar o serviço, foram mobilizados mais de 20 trabalhadores diariamente, além de seis caminhões caçamba, duas pás carregadeiras e uma escavadeira hidráulica.

“Obras são importantes, tanto que estamos retomando as que estavam paralisadas. Mas também é prioridade da Prefeitura cuidar bem dos bairros para a população ter qualidade de vida”, afirma Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

