Carreta carregada de cerveja tomba na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia

Uma carreta que transportava uma carga de cerveja em lata tombou na manhã desta quinta-feira (23), na MS-276, entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia. O motorista não se feriu.

Segundo Nova News, a carreta saiu de Teodoro Sampaio (SP) com destino a Ponta Porã. Como ninguém ficou ferido e a pista não chegou a ser interditada, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) não chegou a se mobilizar.

Nas palavras da vítima, outro veículo forçou uma ultrapassagem, obrigando-o a sair da pista. O motorista que provocou a situação deixou o local sem oferecer nenhum tipo de assistência.

