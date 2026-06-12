Feriado de Santo Antônio e jogo do Brasil alteram funcionamento de serviços e comércio em Campo Grande

O feriado de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, e a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 provocam mudanças no funcionamento de serviços públicos, comércio e centros de compras neste sábado (13). Confira o que abre e o que fecha na Capital.

Correios

Não haverá atendimento neste sábado. Os serviços serão retomados normalmente na segunda-feira.

Supermercados

As redes poderão funcionar normalmente. O funcionamento deve respeitar as regras estabelecidas em acordo coletivo da categoria.

Lotéricas

Atendimento normal durante o sábado.

Hemosul

Funcionará em horário especial, das 7h às 15h.

Bioparque Pantanal

Visitação das 8h30 às 14h30.

Unidades de saúde

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os CRS (Centros Regionais de Saúde) manterão atendimento normal, 24 horas.

Comércio de rua

As lojas estão autorizadas a funcionar das 9h às 18h. A abertura é facultativa e depende do cumprimento da CLT (Convenção Coletiva de Trabalho).

Delegacias

Apenas as unidades plantonistas estarão abertas:

– Depac Cepol;

– Depac Centro;

– 4ª Delegacia de Polícia Civil;

– Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Shopping Campo Grande

Lojas abertas das 10h às 17h30. Após esse horário, o funcionamento da praça de alimentação será facultativo.

Shopping Bosque dos Ipês

– Funcionamento das lojas será facultativo.

– Os estabelecimentos poderão fechar 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabrir 30 minutos após o término da partida.

Norte Sul Plaza

– Lojas poderão fechar 30 minutos antes dos jogos do Brasil e reabrir meia hora após o fim das partidas. A medida vale para os confrontos da fase de grupos nos dias 13, 19 e 24 de junho.

– A praça de alimentação funcionará normalmente.

Pátio Central Shopping

Funcionamento das 9h às 16h. Haverá transmissão dos jogos da Seleção Brasileira.

Mercadão Municipal de Campo Grande

Atendimento mantido em horário de fim de semana, das 7h às 12h.

A recomendação é que os moradores consultem previamente os horários de funcionamento dos estabelecimentos, já que algumas lojas poderão adotar horários diferenciados em razão do feriado municipal e da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais