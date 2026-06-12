Anvisa determina recolhimento de milho para pipoca após erro em informação sobre glúten no rótulo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta sexta-feira (12) o recolhimento de todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti, além da suspensão da venda, distribuição, propaganda e uso do produto em todo o país. A medida foi adotada após a identificação de informações contraditórias no rótulo relacionadas à presença de glúten.

De acordo com a decisão publicada no Diário Oficial da União, o produto é distribuído pela empresa Kaza Distribuidora, em parceria com a R&A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos LTDA. Segundo a agência reguladora, a embalagem informa que o alimento “não contém glúten”, mas apresenta simultaneamente advertências indicando possível contaminação por trigo ou até mesmo presença do ingrediente.

A inconsistência pode representar riscos para pessoas com Doença Celíaca, enfermidade autoimune que provoca reações inflamatórias quando há ingestão ou contato com alimentos que contenham glúten. Como o trigo possui naturalmente essa proteína vegetal, a Anvisa considerou incompatível a presença das duas informações no mesmo rótulo.

Ao justificar a medida, a agência destacou que a advertência “NÃO CONTÉM GLÚTEN” não pode ser utilizada em produtos que apresentem informações como “PODE CONTER TRIGO” ou “CONTÉM TRIGO”. Segundo o órgão, a contradição pode induzir consumidores com restrições alimentares ao erro e comprometer a segurança alimentar desse público.

Com a determinação, todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti deverão ser retirados do mercado. Consumidores que adquiriram o produto devem entrar em contato com a empresa responsável para obter orientações sobre recolhimento e reembolso.

Até o momento a Kaza Distribuidora não se pronunciou oficialmente sobre a decisão da Anvisa.

Com informações do SBT News

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