Homem em surto é preso após ameaçar e perseguir jovem com facão, em Campo Grande

Na tarde desta quinta-feira (11), um homem, de 39 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após ameaçar e perseguir uma jovem de 19 anos. O caso aconteceu na Rua Princesa Carolina, Bairro Monte Rey, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados e encontraram a vítima. Aos policias, ela informou que estava sendo ameaçada de morte e perseguida pelo autor. Ainda segundo a jovem, o homem estava sob efeito de álcool e na posse de um facão, subindo em residências próximas.

Diante do relato, os agentes realizaram buscas na região e encontraram o suspeito em um telhado de uma das casas. Ele desceu após ordem policial.

Conforme o registro, o autor aparentava estar em surto, com sinais de alucinação. Durante toda a abordagem, ele dizia que iria matar a vítima e o irmão, que não estava no imóvel no momento.

O homem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

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