Faltam 20 dias: conheça os aplicativos que facilitam o acesso a serviços eleitorais

Você sabioa que há mais que o aplicativo e-título relacionado as eleições? A Justiça Eleitoral disponibiliza gratuitamente uma série de aplicativos e canais on-line para ficar por dentro das Eelições Municipais 2024.

A pessoa interessada pode consultar seu local de votação e dados do cadastro eleitoral, além de obter orientações sobre o pleito e acompanhar a divulgação dos resultados, entre outras informações.

Há também ferramentas que oferecem suporte na resolução de dúvidas, conferência de dados essenciais, envio de denúncias referentes a práticas ilegais em campanhas eleitorais e acesso a informações relevantes sobre as Eleições 2024.

Faltando 20 dias para o pleito deste ano, cujo 1º turno acontece em 6 de outubro, conheça esses apps e canais e se prepare para votar.

Fique por dentro

Confira as principais funcionalidades de cada um dos apps:

e-Título

É um aplicativo móvel que fornece a versão digital do título eleitoral. Ele permite acesso rápido às informações da eleitora e do eleitor, incluindo zona e seção eleitoral, situação cadastral, certidão de quitação eleitoral e certidão de crimes eleitorais.

Baixe o app: App Store e Google Play

Pardal

Permite denunciar propagandas eleitorais irregulares, com evidências anexas.

Baixe o app: App Store e Google Play

Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral

O Siade aceita denúncias de desinformação e conteúdos enganosos. Na página, a cidadã e o cidadão conseguem registrar episódios que envolvem a circulação de notícias ou afirmações falsas sobre as eleições.

Mesário

O aplicativo foi desenvolvido para treinar e auxiliar as mesárias e os mesários antes e durante as eleições, realizando também treinamentos por meio de aulas on-line.

Baixe o app: App Store e Google Play

Boletim na Mão

O app realiza a leitura de QR Code contido no final do Boletim de Urna (BU) impresso na seção eleitoral, o que possibilita ao eleitor obter e visualizar uma cópia digital dos BUs em seu celular ou tablet.

Baixe o app: App Store e Google Play

Resultados

Criado pela Justiça Eleitoral, o aplicativo tem a função de informar, em tempo real, a apuração e os resultados das eleições pela tela do celular. Uma versão dessa ferramenta também já está disponível no Portal do TSE.

Com informações do TSE.

