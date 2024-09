Homem responsável por vários furtos em Coronel Sapucaia é preso

Nesta segunda-feira(16), a Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia-MS prendeu em flagrante de um indivíduo responsável por vários furtos na cidade.

O homem já era conhecido por furtar em propriedades da região. Ele foi capturado após trabalho de inteligência e investigação conduzido pela unidade policial.

Durante as diligências, foi possível localizar e recuperar diversos bens subtraídos, que incluíam botijões de gás, ventiladores, fios de cobre e outros objetos de valor. Os itens já foram devidamente restituídos à vítima.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.