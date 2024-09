Polícia Civil incinera meia tonelada de drogas em Bandeirantes

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Bandeirantes, realizou, nesta segunda-feira (16), a incineração de meia tonelada de substâncias entorpecentes. A destruição das drogas contou com a colaboração de uma empresa local, que cedeu o forno para que a queima fosse realizada.

Foram incineradas maconha, cocaína e haxixe. O montante se refere a apreensões feitas pela Polícia Civil e demais forças de segurança nos últimos meses.

O trabalho contou, também, com a presença de representantes do Ministério Público e de agentes da Vigilância Sanitária, conforme prevê a norma.

