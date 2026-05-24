Eventos provocam interdições em quatro regiões de Campo Grande neste domingo

Motoristas que pretendem sair de casa neste domingo (24) devem redobrar a atenção em diferentes regiões de Campo Grande. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) realizará interdições em quatro pontos da cidade para a realização de eventos religiosos, beneficentes e comunitários.

O primeiro bloqueio acontece das 7h às 10h, na Avenida José Pereira, na Vila Popular. A interdição será no trecho entre as ruas José Ribas e Dalila Siqueira, onde será realizado um evento religioso. Como alternativa, os condutores poderão utilizar as próprias ruas José Ribas e Dalila Siqueira.

A partir das 8h, a Rua Quintino Bocaiúva ficará interditada entre as ruas Bom Pastor e São Lino para o evento beneficente “Black na Rua”. O bloqueio permanece até as 23h59. Neste caso, a Agetran orienta que os motoristas utilizem a Rua São Félix como rota alternativa.

No período da tarde, das 15h às 23h59, haverá interdição na Avenida Marinha, entre as ruas do Porto e Península, durante a realização do evento “Paquera no Bairro”. Os desvios poderão ser feitos pelas vias próximas ao local.

Já a partir das 16h, a Rua Anselmo Selingardi será fechada entre as ruas Domingos Belentani e Manoel Marcelino Rodrigues. O bloqueio segue até as 23h para o evento “Paquera na Comunidade”. As rotas alternativas indicadas são as ruas Maria Del Horno Samper e Valter Pereira do Valê.

A Agetran orienta que os motoristas respeitem a sinalização temporária, reduzam a velocidade ao passar pelas regiões interditadas e sigam as orientações dos agentes de trânsito para evitar congestionamentos e garantir a segurança viária.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais