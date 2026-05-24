Palmeiras goleia Flamengo no Maracanã e dispara na liderança do Brasileirão

O Palmeiras deu um passo importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro ao vencer o Flamengo por 3 a 0 na noite deste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada da competição. Flaco López, Allan Elias e Paulinho marcaram os gols da equipe paulista, que abriu vantagem na liderança diante do principal concorrente direto.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 38 pontos e ampliou a diferença na ponta da tabela. O Flamengo permaneceu com 31 pontos e desperdiçou a oportunidade de encostar no líder. O clássico começou equilibrado, mas com maior iniciativa do time carioca. Logo no primeiro ataque, Samuel Lino arriscou de fora da área e obrigou Carlos Miguel a espalmar para escanteio.

O Flamengo seguiu pressionando e voltou a assustar aos 14 minutos. Lucas Paquetá recebeu após troca rápida de passes, saiu cara a cara com Carlos Miguel e bateu cruzado. O goleiro palmeirense fez grande defesa e evitou o gol rubro-negro. A partida mudou aos 21 minutos do primeiro tempo. Jorge Carrascal levantou demais o pé em disputa com Murilo e recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o Palmeiras passou a controlar melhor as ações e explorar os espaços deixados pela equipe carioca.

O primeiro gol saiu aos 38 minutos. Marlon Freitas encontrou Allan Elias dentro da área. O atacante ajeitou para Flaco López, que limpou a marcação e finalizou forte para vencer Rossi. Na volta do intervalo, o Flamengo tentou pressionar mesmo em inferioridade numérica. Samuel Lino teve boa oportunidade logo aos dois minutos, mas escorregou na finalização.

O Palmeiras respondeu rapidamente. Aos 12 minutos, Allan Elias puxou contra-ataque pelo meio, acionou Jhon Arias na área e acompanhou a jogada. Após chute bloqueado do colombiano, o camisa 40 aproveitou o rebote para ampliar o placar. Mesmo atrás, o Flamengo tentou reagir nos minutos finais. Gonzalo Plata encontrou Pedro dentro da área aos 40 minutos, mas Gustavo Gómez travou a finalização.

O golpe definitivo veio nos acréscimos. Aos 49 minutos, Jefté avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Paulinho completar de primeira e fechar a goleada no Maracanã. O terceiro gol provocou confusão entre jogadores das duas equipes. Paulinho recebeu cartão amarelo pela comemoração em direção à torcida flamenguista. Wallace Yan e Léo Pereira também foram advertidos pelo árbitro Davi Lacerda.

Grêmio vira sobre o Santos e Mirassol vence o Fluminense

Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Santos por 3 a 2, de virada, na Arena do Grêmio. Carlos Vinícius marcou duas vezes e foi o destaque da partida, enquanto Tetê anotou o gol da vitória gremista. Gabigol fez os dois gols do Santos. Com a vitória, o Grêmio chegou aos 21 pontos e subiu para a 13ª posição. Já o Santos estacionou nos 18 pontos e entrou na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar.

O Santos abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Miguelito aproveitou erro de Caio Paulista e serviu Gabigol. O empate gremista veio aos 40, em cabeçada de Carlos Vinícius após cruzamento de Francis Amuzu. Na etapa final, Gabigol voltou a colocar o Peixe na frente aos 10 minutos, mas Carlos Vinícius empatou novamente quatro minutos depois. A virada saiu aos 18 minutos, quando Tetê invadiu a área e bateu no canto.

A situação santista piorou aos 39 minutos, quando Gustavo Henrique recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Já no interior paulista, o Mirassol derrotou o Fluminense por 1 a 0 no Estádio Maião e ganhou fôlego na luta contra a parte de baixo da tabela.

O único gol da partida saiu aos 35 minutos do primeiro tempo. Carlos Eduardo cruzou pela direita, a defesa tricolor afastou mal e Denilson acertou um chute forte de primeira no canto de Fábio. O Mirassol pressionou durante boa parte do jogo e criou as melhores oportunidades. O goleiro Fábio evitou um placar mais amplo com defesas importantes em finalizações de Alesson, Daniel Borges e Shaylon.

Mesmo com mais posse de bola, o Fluminense encontrou dificuldades para criar chances claras. A melhor oportunidade veio ainda na primeira etapa, quando o árbitro marcou pênalti para o time carioca, mas voltou atrás após revisão do VAR. Com a derrota, o Fluminense permaneceu com 30 pontos e perdeu a chance de diminuir a distância para os líderes do campeonato.

Fluminense sofre empate nos acréscimos no Brasileirão Feminino

Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Fluminense empatou em 3 a 3 com o Bahia na noite deste sábado (23), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada da competição.

Bruna Pelé e Kaline, duas vezes, marcaram para as Guerreiras do Fluzão. Wendy Carballo anotou dois gols para o Bahia, enquanto Dany Silva marcou nos acréscimos e garantiu o empate das visitantes.

O Fluminense dominou boa parte do jogo e abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo, quando Claudinha lançou Bruna Pelé, que invadiu a área e finalizou no canto.

Mesmo com menos volume ofensivo, o Bahia reagiu na reta final. Wendy Carballo empatou aos 30 minutos e virou a partida três minutos depois.

A equipe carioca voltou a pressionar e conseguiu nova reação. Kaline empatou aos 37 minutos de cabeça e virou aos 41, aproveitando sobra dentro da pequena área.

Quando parecia que a vitória estava garantida, o Bahia arrancou o empate no último lance da partida. Aos 50 minutos, Dany Silva aproveitou a última chegada ofensiva e decretou o 3 a 3 no Luso-Brasileiro.

Com o resultado, o Fluminense permaneceu na 11ª colocação, com 16 pontos. O Bahia chegou aos 21 pontos e seguiu na quinta posição do Brasileirão Feminino.

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