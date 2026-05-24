Mega-Sena de 30 anos chega a R$ 320 milhões antes do sorteio especial

A Caixa Econômica Federal elevou para R$ 320 milhões a estimativa do prêmio da Mega-Sena de 30 anos, concurso especial que será sorteado neste domingo (24), em São Paulo. A edição comemorativa da loteria terá transmissão ao vivo a partir das 11h e, por não acumular, aumenta as chances de divisão do valor entre os apostadores.

Inicialmente, o prêmio previsto para o concurso 3.010 era de R$ 150 milhões. No decorrer da semana, a estimativa subiu para R$ 200 milhões, depois avançou para R$ 300 milhões e chegou a R$ 320 milhões neste sábado (23), segundo a Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado em casas lotéricas de todo o país, além do portal Loterias Caixa, aplicativo oficial e internet banking para clientes do banco. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

De acordo com as regras da Mega-Sena especial, o prêmio principal não acumula. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os ganhadores da quina. Se ainda assim não houver vencedores, a premiação será repassada para a quadra e demais faixas previstas no regulamento.

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nesta edição comemorativa, a Caixa também adotou uma novidade para os apostadores: os bolões on-line poderão ser registrados até uma hora antes da extração.

Criada em 1996, a Mega-Sena se consolidou como a principal loteria do país e já movimentou mais de R$ 115 bilhões ao longo de três décadas, conforme dados da Caixa Econômica Federal. Desde o lançamento, 980 apostas conquistaram prêmios milionários.

O maior prêmio pago em um concurso regular da Mega-Sena, sem considerar a Mega da Virada, foi registrado em outubro de 2022, quando apostadores dividiram R$ 317,8 milhões.

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