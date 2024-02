Evento “Cultura em Festa” acontece no mês de março em Três Lagoas

O evento “Cultura em Festa” acontecerá dia 7 de março em Três Lagoas e mostrará o talento dos professores dos cursos da Diretoria de Cultura. A noite de apresentações também visa integrar os pais no evento e também a participação dos alunos para prestigiar.

O local do Cultura em Festa é no galpão da NOB às 19h. As apresentações estarão divididas em núcleos, abrangendo diferentes expressões artísticas, como Teatro, Dança, Artes Plásticas e Música.

A entrada é gratuita e aberta a todo o público que se interessa por cultura e atividades culturais do município. O engajamento dos pais é requisitado, além de ser importante acompanhar na jornada artística e cultural dos filhos.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.