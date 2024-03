Projeto Gema lança Conexão Urbana: fortalecimento e valorização da cultura periférica em Nova Andradina

O Conexão Urbana, é um movimento cultural realizado pelo Projeto Gema que tem como objetivo conectar e reconectar a cultura e as artes urbanas, difundindo-as pelas periferias de Nova Andradina. Contemplado com recursos do Fundo de Investimentos Culturais do Mato Grosso do Sul e executado com o apoio da prefeitura municipal de Nova Andradina, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e sua Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (FUNAC e FUNAEL), visa estabelecer uma comunicação de periferia para periferia.

Com a intenção de proporcionar uma expressão autêntica da cultura viva e em constante movimento, o Conexão Urbana busca promover cinco edições ao longo do primeiro semestre de 2024, nos meses de abril, maio, junho e julho. Cada edição oferecerá uma série de atividades que contemplam competições, batalhas, apresentações artísticas, workshops e vivências, com a participação de talentosos artistas locais e regionais. A primeira edição acontece dia 6 de abril.

Acontecerão workshops, batalhas, apresentações de rap, rodas de conversa, vivências e outras manifestações culturais urbanas, que também será marcado por uma competição ou batalha específica, como Streetball 3X3, Batalha de Breaking, Slam de Poesia, Street Skate e Batalha de Rima, proporcionando oportunidades para artistas e entusiastas da cultura. Realizados em diferentes bairros de Nova Andradina e com uma premiação equivalente a mais de R$40 mil reais, cada encontro contará com uma variedade de atividades.

Por meio desse movimento, é possível valorizar a cultura de rua, ocupar espaços da cidade e disseminar arte a toda população. A diversidade cultural e a expressão artística das comunidades locais ganham destaque, proporcionando oportunidades para que todos possam se envolver e apreciar a riqueza da cena artística proposta pelo Conexão Urbana.

Com informações da Fundação de Cultura de MS.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.