Estado anuncia investimentos em infraestrutura com licitação para recapeamento, autorização de obras e entrega moradias

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou novos investimentos em infraestrutura urbana e viária em diferentes regiões do Estado. Por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), foi lançada uma licitação de R$ 1,6 milhão para obras de recapeamento em Dois Irmãos do Buriti. Já em Água Clara, o governador Eduardo Riedel (PP) autorizou a pavimentação de uma rodovia estadual e realizou a entrega de unidades habitacionais durante agenda oficial no município.

Conforme aviso publicado no Diário Oficial do Estado, a Agesul abriu licitação para a contratação de empresa responsável pela restauração funcional do pavimento em diversas ruas de Dois Irmãos do Buriti, cidade localizada a 102 quilômetros de Campo Grande. O valor estimado da obra é de R$ 1.659.217,49.

O critério de julgamento será pelo menor preço, com modo de disputa aberto e regime de execução por empreitada a preço unitário. A abertura da licitação está marcada para o dia 27 deste mês, às 14h (horário de MS), e o processo será realizado de forma eletrônica, por meio do site oficial da Agesul.

Já em Água Clara, a 198 quilômetros da Capital, o governador Eduardo Riedel participou, na manhã de domingo (8), das comemorações pelos 72 anos de emancipação do município e cumpriu uma agenda de anúncios e entregas. Entre os principais atos, esteve a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da rodovia MS-324, considerada estratégica para a região.

A obra prevê o asfaltamento de 22,76 quilômetros da rodovia, ligando o trecho já pavimentado ao entroncamento com a MS-245. A licitação foi lançada em outubro do ano passado, com valor inicial de R$ 102 milhões. A empresa Infra+ S/A venceu o certame com proposta de R$ 101.010.463,65, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. Apesar da assinatura da ordem de serviço, os trabalhos ainda não foram iniciados.

O investimento faz parte do Programa Rodar Bem MS, que prevê a recuperação de 1.529 quilômetros de rodovias estaduais sem pavimentação entre 2024 e 2026.

Durante a visita, o governador também entregou 46 unidades habitacionais no Jardim Morumbi, destinadas a famílias do município. Riedel ainda vistoriou obras em andamento, como o aeródromo da cidade e a pavimentação de vias urbanas na região central e em bairros de Água Clara.

A agenda contou com a presença do presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro (PP), do secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, além da prefeita Gerolina Alves (PSDB). Para a chefe do Executivo municipal, a programação simboliza um novo momento vivido pela cidade.

“Celebrar os 72 anos de Água Clara é celebrar nossa história, nossas conquistas e, principalmente, o futuro que estamos construindo com muito trabalho, diálogo e responsabilidade. Pensamos em uma festa que une alegria, fé e resultados concretos para a população”, afirmou a prefeita.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais