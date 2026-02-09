Inscrições para Bolsa Atleta e Técnico começam nesta segunda-feira (09)

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) abriu nesta segunda-feira (9) o processo seletivo dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico em Mato Grosso do Sul. Os auxílios financeiros variam de R$ 523 a R$ 7,3 mil, conforme a categoria do benefício.

Ao todo, são 15 categorias destinadas a atletas, paratletas e treinadores, com vigência de 12 meses. O objetivo é garantir condições mínimas de preparação e participação em competições de alto rendimento.

As inscrições para atletas começam nesta segunda-feira e seguem até 11 de março, enquanto os treinadores poderão se candidatar entre os dias 12 e 23 de março. Todo o processo é realizado de forma online, pelo site oficial do programa.

Entre as categorias contempladas estão as modalidades estudantil, universitária, máster, nacional, nacional paralímpica, nacional surdolímpica, pódio complementar, internacional, pré-olímpica, olímpica, paralímpica, surdolímpica, atleta-guia, assistente e similares. Para os técnicos, há duas categorias específicas.

A seleção será feita com base nos resultados obtidos em competições disputadas ao longo de 2025, com pontuação definida conforme o nível e a relevância dos campeonatos. O processo também prevê uma etapa de entrevistas com os candidatos inscritos.

O edital completo e o manual do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico estão disponíveis para consulta no site da Fundesporte, onde também devem ser feitas as inscrições.

Com informações do Governo de Campo Grande

