Homem é esfaqueado após ser acusado de furto em Campo Grande

Um homem de 45 anos foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa após ser esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (9). O caso aconteceu no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que o homem foi abordado por um casal, que o acusava de furto. Durante a discussão, ele foi atingido por golpes de faca. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local e ainda não foram identificados.

A vítima apresentava ferimentos em diferentes partes do corpo e recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros, e depois levada para a ala vermelha do hospital.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou o caso na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia). A ocorrência foi classificada, inicialmente, como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram