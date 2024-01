Douradenses podem se vacinar contra a dengue em três pontos neste sábado; confira quais:

Neste sábado(13) a vacinação contra a dengue acontece em locais alternativos para facilitar o acesso à vacina pela população de Dourados. Serão três pontos disponíveis na cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a sala de vacinação do PAM atende normalmente das 8h às 13h. Outra alternativa é o Dourados em Ação que neste sábdo acontece no Jardim Novo Horizonte, na EM Prefeito Luiz Antônio Gonçalves. Também é possível se vacinar na UBS do Jardim Carisma das 7h30 às 16h30.

Para conseguir se vacinar, deverá ser levado documentos pessoais, carteirinha do SUS e de vacinação. O imunizante Qdenga é aplicado em duas doses, a segunda depois de três meses.

Os números divulgados nesta sexta-feira, da campanha iniciada 3 de janeiro mostram que 5.964 pessoas foram vacinadas com a primeira dose.

A vacinação em massa contra a dengue em Dourados está na segunda semana. O resultado é considerado satisfatório até o momento pelo Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde).

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.