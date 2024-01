Projetos da diretoria de cultura de Três Lagoas tem datas de matrícula e rematrícula prorrogadas

A data de início das rematrículas e matrículas para os projetos de aulas gratuitas da diretoria de cultura de Três Lagoas foi prorrogada.

O informe foi dado pela Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC). O cadastro estava previsto para 15 de janeiro e agora a previsão é que as novas datas pra abertura das rematrículas e matrículas sejam divulgadas na próxima semana.

Entre os cursos oferecidos pela SEMEC estão: aulas de fotografia, desenho artístico, ballet, acordeom, violão, violino, ukulele, canto coral, teclado e teatro juvenil e adultos.

A secretaria também informa que espera compreensão dos pais e responsáveis para aguardarem o prazo inicial de cadastro antes de se dirigirem à sede da Diretoria de Cultura.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.