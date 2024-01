Desenvolve Dourados terá sábado especial; Confira os atendimentos

Entre os destaques no atendimento, está a vacinação contra dengue para a população

No dia 13 de janeiro acontece o Sábado Especial do Desenvolve Dourados com atendimentos médicos e entre outros serviços.

A ação acontece na E.M. Pref. Luiz Antônio Álvares Gonçalves, no Jardim Novo Horizonte das 8h às 12h. Acontecerá vacinação contra a dengue, atendimento médico, outros tipos de vacina, aferição de pressão arterial, teste de glicemia entre outros exames, além de orientações gerais sobre saúde preventiva e atendimento do Odontomóvel.

A vacinação contra a dengue seguirá o mesmo esquema nos postos de saúde, com apresentação de documento com foto e carteirinha de vacinação.

Cadastros na Habitação, CadÚnico poderão ser atualizados, também haverá Central de Atendimento ao Cidadão, Negociação de IPTU, serviços do Poupatempo, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, atendimento da Sala do Empreendedor e da Defensoria Pública.

Além disso, terá oferta de vagas de emprego, doação de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, apresentações culturais e musicais, brincadeira e atividades de educação de trânsito para as crianças. Haverá uma equipe do CCZ para realizar a vacinação antirrábica para gatos e cachorros.

