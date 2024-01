Acidente entre motociclistas provoca uma morte em Três Lagoas

Um grave acidente envolvendo dois motoentregadores resultou na morte de Lucas Eduardo da Silva Diogo, 27 anos, e em ferimentos graves para Luiz Henrique Domingos Emílio, 18 anos. A colisão frontal entre as motos ocorreu na noite de sexta-feira (12), na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, cruzamento com a Sigefredo Roriz, bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

Lucas Eduardo, pilotando uma CG 150 no sentido centro, colidiu com Luiz Henrique, que seguia no sentido contrário e invadiu a contramão da via. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados para prestar socorro. Luiz Henrique foi levado ao Hospital Auxiliadora com ferimentos graves, incluindo sinais de possível lesão craniana.

Lucas Eduardo sofreu várias lesões, incluindo no tórax e no braço direito, e faleceu no local devido a hemorragia e choque hipovolêmico. A Polícia Militar isolou a área para a perícia, realizada pela Polícia Civil e Polícia Científica. Imagens de segurança mostraram que Luiz Henrique, em alta velocidade, invadiu a pista contrária possivelmente para fazer uma conversão à esquerda. Ambas as motos foram gravemente danificadas.

O caso foi registrado como homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

