Diário Oficial confirma quase 3,7 mil inscritos para disputa de 80 apartamentos do Residencial Nova Bahia

O Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta segunda-feira (15) confirmou a inscrição de 3.690 famílias interessadas em concorrer a 80 apartamentos do Residencial Nova Bahia, empreendimento habitacional do programa MCMV (Minha Casa, Minha Vida). O anúncio oficial dos selecionados está previsto para o dia 21 de dezembro de 2025, às 9h, na Praça Ary Coelho, no Centro da Capital.

Nesta primeira etapa do projeto, os imóveis serão destinados a famílias com renda mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa 1 do programa habitacional federal. A seleção seguirá critérios legais de priorização, contemplando grupos em situação de maior vulnerabilidade social, conforme determina a legislação vigente.

O Residencial Nova Bahia faz parte de um projeto mais amplo que prevê a construção de 160 unidades habitacionais, com investimento total de R$ 30,4 milhões. Os recursos são oriundos de um convênio entre o governo federal, por meio do Ministério das Cidades, e o governo de Mato Grosso do Sul. Do total, R$ 27,3 milhões serão aportados pela União via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), enquanto o Estado contribuirá com R$ 3,1 milhões.

A Prefeitura de Campo Grande participa do empreendimento com a doação de um terreno avaliado em R$ 2,48 milhões e com suporte técnico por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha). O residencial será construído no quadrilátero formado pela Avenida Nosso Senhor do Bonfim e as ruas Guanambi, Marquês de Herval e Caldeiras, área atualmente utilizada como praça improvisada.

Os apartamentos terão entre 39 e 42 metros quadrados e contarão com sala, dois dormitórios, cozinha, área de serviço e banheiro. A execução das obras ficará a cargo da construtora Engepar, que ainda realiza ajustes contratuais junto à Caixa Econômica Federal. Segundo a Emha, ainda não há data definida para o início da construção, e as próximas etapas do processo deverão ser acompanhadas pelos canais oficiais da Prefeitura e da agência.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais