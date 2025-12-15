Homem é encontrado desacordado na Avenida dos Cafezais, com marcas de facadas

Um homem, ainda não identificado, com uma média de 40 anos, foi socorrido em estado grave após sofrer golpes de faca na madrugada desta segunda-feira (15), na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 6h19 para atender uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros. O homem apresentava ferimentos causados por arma branca na face direita, cabeça, pescoço e mão, além de sangramento intenso.

A vítima estava desacordada, sem documentos pessoais, o que impossibilitou a identificação no momento do atendimento. Ela foi socorrida pelos militares e encaminhada à Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Ainda segundo o registro policial, o local onde ocorreu o crime não pôde ser preservado, pois vestígios de sangue teriam sido lavados por moradores antes da chegada da polícia. Por esse motivo, a Perícia Criminal não foi acionada.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio e, até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso.