Indígenas mantêm bloqueio no anel viário de Dourados

O anel viário de Dourados, trecho que liga a BR-463 à MS-156 e à BR-163, segue bloqueado por indígenas Guarani-Kaiowá nesta segunda-feira (15). O fechamento da via ocorreu novamente nesse domingo (14), após a prisão de Magno de Souza, de 41 anos, indígena Guarani-Kaiowá e ex-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul.

Vale lembrar que na semana passada ocorreram duas interdições no mesmo trecho, em protesto contra o Marco Temporal, que ameaça a demarcação de terras indígenas.

Magno foi preso no último sábado (13), com mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulheres de Dourados. A prisão foi feita pela Força Tática da Polícia Militar no assentamento Aratikuty, na região da Aldeia Bororó.

No entanto, ainda não é possível afirmar se o protesto tem relação direta com a prisão, já que as lideranças indígenas não falam sobre o assunto. Os manifestantes estão utilizando pedaços de madeira e pedras para dificultar a passagem dos veículos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram