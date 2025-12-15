Estado investe R$ 8,2 milhões na compra de kits escolares para alunos da rede pública

O Governo de Mato Grosso do Sul adquiriu, por R$ 8,2 milhões, kits de materiais escolares destinados aos alunos da Rede Estadual de Ensino. O contrato foi publicado nesta segunda-feira (15) e prevê o fornecimento de 20 mil kits para estudantes da educação básica, com recursos do orçamento da SED (Secretaria Estadual de Educação).

A empresa Papelaria Tributária Ltda. foi contratada para fornecer nove mil kits voltados aos alunos do ensino fundamental, anos finais, e outros 11 mil destinados à EJA (Educação de Jovens e Adultos). O valor unitário dos kits é de R$ 41,72 para o ensino fundamental e R$ 41,02 para a EJA, totalizando R$ 8.267.000,00 na contratação.

De acordo com o contrato, o prazo de vigência da aquisição é de seis meses, contados a partir da assinatura. Os materiais serão distribuídos aos estudantes da rede estadual conforme cronograma definido pela SED.

Além dos kits escolares, a Secretaria Estadual de Educação também oficializou a compra de 209 projetores para uso nas unidades escolares. O investimento nesta aquisição soma R$ 1.024.100,00.

Os equipamentos serão fornecidos pela empresa Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda., ao custo unitário de aproximadamente R$ 4,9 mil. O contrato para fornecimento dos projetores terá vigência de 12 meses a partir da data de assinatura.

