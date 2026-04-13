Detran-MS altera calendário de licenciamento e muda prazos para placas finais 1 a 5 em 2026

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) anunciou uma mudança no calendário anual de licenciamento de veículos para o ano de 2026. A alteração foi oficializada por meio de portaria publicada na edição desta segunda-feira (13) do DOE (Diário Oficial do Estado).

A principal modificação afeta os veículos com placas de final 1 a 5, cujos prazos de licenciamento passarão a iniciar a partir do mês de junho. Já os demais finais não sofreram alterações no cronograma anteriormente estabelecido.

Com a atualização, o novo calendário de licenciamento fica organizado da seguinte forma: veículos com placas de finais 1, 2 e 3 deverão regularizar a situação em junho; finais 4, 5 e 6 em julho; finais 7 e 8 em agosto; final 9 em setembro; e final 0 em outubro.

De acordo com o Detran-MS, a decisão foi tomada para evitar transtornos aos proprietários de veículos durante o processo de licenciamento. O órgão identificou inconsistências na comunicação entre os sistemas da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), responsável pela gestão do IPVA, e a base de dados do próprio Detran. Esse problema poderia impedir, em determinadas situações, a emissão do CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico), mesmo para contribuintes que estavam com os pagamentos em dia.

Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a medida busca assegurar que os motoristas não sejam prejudicados por falhas operacionais. Ele destacou que proprietários com parcelamentos em andamento poderão circular normalmente, sem risco de retenção do veículo durante fiscalizações.

“Nosso objetivo é garantir que quem está em dia com suas obrigações não enfrente dificuldades no acesso ao serviço”, afirmou o dirigente.

A mudança já está em vigor e deve orientar os proprietários de veículos em todo o estado ao longo de 2026.

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